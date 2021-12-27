Yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi geçti

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri kabul edilen Türk-İş gıda endeksinde aralıkta rekor yıllık artış izlendi.

Gıda enflasyonunda yıllık oran ise yüzde 54,96 oldu. Yoksulluk sınırı ise 13 bin TL’nin üzerine çıktı. Türk-İş’in Aralık ayı Açlık ve Yoksulluk Araştırması’na göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre rekor bir artışla yüzde 25,75 oranında gerçekleşti. Türk-İş’in araştırmasına göre süt, yoğurt, peynir grubunda; başta süt olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleşti.

Açlık sınırı ne oldu?

Türk-İş araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 4 bin 13 TL’ye çıktı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi