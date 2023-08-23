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23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yoksulluk sınırının altında ücretler dayatılıyor

23 Ağustos 2023, Çarşamba 19:02
Yeşildağ, “İktidar ve yandaş konfederasyon el ele vererek, kendi istatistik kurumunun ölçtüğü enflasyonun altında, yoksulluk sınırına dahi ulaşmayan ücretler dayatmaktadır” dedi.

Kamu Konfederasyonları Platformu, platformun bileşenlerinin de katılımıyla Ankara’da Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı önünde kamu toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Platform adına açıklamayı yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, şunları söyledi: “Buradan yetkili konfederasyona ve hükümete sesleniyoruz. Bugüne kadar 12 yıl içinde 6 kez yapılan toplu sözleşmelerde hükümet teklif olarak masaya hep kendi hedeflediği enflasyon rakamlarına dayalı maaş artışlarını koymuş ve öyle sonuçlanmıştır. Bir kez daha aynı tablonun yaşanacağını görüyoruz ve biliyoruz. Bu nedenle dokuz konfederasyon bir araya gelerek bu sefalet oranlarını kabul etmiyoruz ve kamu emekçilerinin haklarını alana kadar mücadele edeceğimizin altını çiziyoruz. Bugün hükümetin açıkladığı mevcut teklifler Merkez Bankası tarafından revize edilen enflasyon hedeflerinin bile altında kalarak kendi oranlarıyla çelişmiştir. Bugünden geriye sözde toplu sözleşme süreçlerine ve Hakem Heyeti’ne baktığımızda tablo çok iyi anlaşılmaktadır. İktidar, masadaki sarı sendikanın varlığından da güç alarak sadece ama sadece yüzde 2’lik bir oynama ile kamu emekçilerinin aklıyla dalga geçmiştir.”

Alım gücü kaybı dikkate alınmalı

Yeşildağ, “Bu masanın ve Hakem Heyeti’nin yapısını kabul etmiyoruz çünkü kamu emekçilerinin tamamını temsil etmiyor. İktidar, yandaş konfederasyon ile el ele vererek, kendi istatistik kurumunun ölçtüğü enflasyonun altında, yoksulluk sınırına dahi ulaşmayan ücretler dayatmaktadır. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 40 bin TL’ye ulaştığı, büyükşehirlerdeki kira ortalamasının en düşük memur maaşının 3’te 2’si ettiği, temel gıda ürünlerine günlük fiyat artışları yapıldığı, vergi ve harçların her ay artırıldığı günlerden geçmekteyiz. Tüm taraflara, Kamu Konfederasyonları Platformu olarak bir kez daha sesleniyoruz. Masada yıllardır vaat edilen 3600 ek gösterge yoktur. Emeklilik iyileştirmeleri yoktur. Masada kamu emekçisinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının adı bile yoktur. Emeğimizi yok sayamazsınız ve artık yeter diyoruz. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Kamu Konfederasyonları Platformu olarak bir kez daha taleplerimizi dile getiriyoruz. Toplu görüşmeler kapalı kapılar ardında olmamalıdır” dedi.

Ankara - Anka

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