Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda sonuçlanmaması üzerine gözler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylamaya çevrildi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, birinci turda alınan sonuçları değerlendirmek ve ikinci turda yapılacak çalışmaları belirlemek için çarşamba günü (bugün) toplanacak. Toplantıda, ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklama yapması bekleniyor. Ankara - Anka

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