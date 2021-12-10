Yolsuzluğun maliyeti 4 milyar dolar

Yolsuzluk, Türkiye’de ekonomiyi ve Hazine’yi de büyük zarara uğratıyor. Peki bu zararın boyutu ne? Türkiye’de yolsuzluğun önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler ne oranda uygulanıyor?

Küresel düzeyde yapılan çalışmalar, dünyada enerji, yapım işleri, inşaat, madencilik, ilâç gibi sanayilerin yolsuzluğa karşı en açık sektörler olduğunu gösteriyor. Bu sektörlerdeki şirketlerin devletle ilişkileri, aldıkları ihaleler, özellikle de izin ve ruhsat aşamalarının bürokratik olması bunda etkili. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu. DW Türkçe’ye 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü çerçevesinde konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, Türkiye’de küçük ölçekli yolsuzluklardan, büyük ölçekli yolsuzluklara kayma olduğunu ifade ediyor. Dünya genelinde yolsuzluğun küresel gayri safi millî hasılanın en az yüzde 5’ine denk geldiğine yönelik araştırmalar mevcut. Peki yolsuzluğun varlığı Türkiye ekonomisi ve Hazine açısından neye mal oluyor? Oya Özarslan, Türkiye’nin geçen seneki GSYİH’sinin 720 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde bu rakamın en az 4 milyar dolara karşılık geldiğini söylüyor. Özarslan, “4 milyar dolar; eğitime, sağlığa, barınmaya, okula, ihtiyacı olan kişilerin sosyal yardımına harcanabilecek iken yanlış ellere, gizli işlemlere, karanlık birtakım faaliyetlere gitmiş durumda” diyor. Haber Merkezi

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