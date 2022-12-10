“Yolsuzluk en başından beri vardı”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanları takımındaki iki akademisyenin, ekonomi profesörleri Daron Acemoğlu ve Ufuk Akçiğit CHP’nin 3 Aralık’ta gerçekleşen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda sunum yapmışlardı.

Daron Acemoğlu “2006’dan sonra yolsuzluk artıyor” demişti. Peki, 2006’da ne oldu? Acemoğlu’nun da Ufuk Akçiğit’in de referans verdiği bir yıl vardı: 2006. Bu yıl akademi için milatken, büyümenin istikrarsızlaştığı dönemin başlangıcıydı. AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan, 2002-2007 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de, Daron Acemoğlu’nun konuşmasındaki “2006’dan sonra yolsuzluk arttı” açıklamasına tam katılmadığını söyledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Şener, yolsuzluğun AKP hükümetinin başlangıcından beri olduğunu söyleyerek, 2000’lerin başında başlayan ve AK Parti’nin ilk dönemlerinde yoğun şekilde devam eden özelleştirmeler için “Özelleştirmeler hiç masum değildi” açıklamasını yaptı.