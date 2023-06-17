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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yolsuzlukla mücadele niyeti yok

17 Haziran 2023, Cumartesi 00:19
AVRUPA YOLSUZLUKLA MÜCADELE GRUBU 2022 RAPORU, TÜM UYARILARA RAĞMEN, TÜRKİYE’NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONUSUNDA GEREKEN ADIMLARI ATMAKTA NİYETSİZ OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

İKTİDAR YOLSUZLUKTA TAVSİYE DİNLEMİYOR - BAŞARISIZ 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Yolsuzlukla mücadele niyeti yok

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu, Türkiye’nin yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme performansının yine kötü olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme performansının yine kötü olduğu uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi bünyesinde faliyet gösteren GRECO 2022 yılı raporunda Türkiye, 48 ülke içinde tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 10 ülke içinde yer aldı. Rapora göre Türkiye 2022’de GRECO tarafından milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan 31 tavsiyenin ortalama yüzde 51,6’sını yerine getirmedi, yüzde 38,7’sini kısmen yerine getirdi, yüzde 9,7’sini ise tamamen uyguladı. Bu son veriler, 2021 yılına oranla Türkiye ile ilgili 2022 yılı verilerinde olumlu yönde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

En başarısız 10 ülke arasında

Euronews Türkçe’nin haberine göre, milletvekilleri için yapılan tavsiyelere uyulmama oranının bir önceki yılda olduğu gibi yüzde 57 oranında olduğu görüldü. Rapora göre, Türkiye hakimlerle ilgili tavsiyelerin yüzde 16.7’sine uydu, yüzde 33,3’üne kısmen uydu, yüzde 50’sine uymadı. Savcılarla ilgili tavsiyelerin ise yüzde 8,3üne uyarken, yüzde 41,7’sine kısmen uydu ve yüzde 50’sine hiç uymadı. 48 üyenin ortalaması alındığında ise milletvekilleriyle ilgili önerilerin yüzde 21,17’si, hakimlerle ilgili önerilerin yüzde 17,39’unun, savıcılarla ilgili önerilerin ise yüzde 17,15’ne hala uyulmadığı görüldü. Türkiye ile birlikte, Ermenistan, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Danimarka, Lüksemburg, Malta, Danimarka, Moldova, GRECO’nun yolsuzlukla mücadelede en başarısız olarak gösterdiği 10 ülke içinde yer aldı.

Tavsiyeler nelerdi?

GRECO’nun daha önceki raporlarında Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için Ankara’nın somut önlemler almadığı eleştirisi ve “genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı” belirtilmişti. Haber Merkezi

 

 

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