Yolsuzluklar önlenemedi

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), hazırladığı raporda, Türkiye’de yargının yürütme karşısındaki bağımsızlığının yetersiz olduğu ve milletvekilleri arasındaki yolsuzlukların önlenmesinde ilerleme kaydedilmediği sonuçları ön plana çıktı.

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye üzerine yayınladığı Dördüncü Aşama Değerlendirmesi Üçüncü Ara Uyum Raporu’nda; milletvekilleri, hakimler ve savcıların karıştığı yolsuzluklarla mücadele alanında 2016 yılında yayınlanan GRECO tavsiyelerinin uygulanmasına ilişkin ilerlemeleri ele aldı. Raporda, Türkiye’de yargının yürütme karşısındaki bağımsızlığının yetersiz olduğu ve milletvekilleri arasındaki yolsuzlukların önlenmesinde ilerleme kaydedilmediği sonuçları ön plana çıktı. GRECO, Türkiye’nin “Dördüncü Tur Değerlendirme Raporu’nda yer alan 22 tavsiyeden üçünü tatmin edici şekilde yerine getirmiş veya ele almış” olduğu kaydetti. Dokuz tavsiyenin kısmen yerine getirildiği, 10 tavsiyeninse yerine getirilmediği belirtildi.

Hiç gelişme olmadı

İkinci Ara Uyum Raporu’nun kabul edilmesinden bu yana milletvekilleri bakımından yolsuzlukların önlenmesi hakkında somut bir gelişme kaydedilmediği sonucu çıkan raporda, Değerlendirme Raporu’ndan bu yana da hiçbir gelişme olmamasının üzüntüyle karşılandığı bildirildi. Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun Tasarısı “önceki yasama meclisi tarafından incelenmemiş olup, mevcut yasama meclisinde görüşülmeyi beklemektedir” denilen raporda tasarının ayrıca yeterli ayrıntı içermediği kaydedildi. Söz konusu ayrıntılara “hediyeler, çıkar çatışmalarının özel olarak bildirilmesi, malvarlığı beyanlarının doğrulanması ve kamuya duyurulması” örnek gösterildi.