Yolsuzlukların üçte ikisi inşaatta

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye’deki yolsuzluğun üçte ikisinin inşaat alanında olduğunu belirterek “Bu aynı zamanda siyasetin ve siyasetçinin finansmanında da en önemli alan olarak belirtilebilir” açıklamasında bulundu ve Meclis’e sevk edilmesi gereken bir numaralı yasanın siyasi etik yasası olduğunu söyledi.

Karar’ın haberine göre, Babacan Merkez Bankasının bağımsızlığını kaybettiğine dikkat çekerek “Merkez Bankası’nın bağımsız olması ve Merkez Bankası’nın bu iki enstrümanı yani döviz rezervi ve faiz oranı enstrümanını bir an önce eline alması gerekiyor. Aksi halde Merkez Bankası’nın şu anda elinde hiçbir yetki kalmamış durumda. Açıkçası tamamını Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yapıyor ve yanlış talimatlar sonucunda da yanlış sonuçlar oluşuyor” dedi. Haber Merkezi

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