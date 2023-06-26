ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI DA YAPAN VARLIK FONU ESKİ BAŞKANI YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI.

25 MİLYON DOLAR USULSÜZ KOMİSYON

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

25 MİLYAR DOLAR GELMEDİĞİ GİBİ...

Gazeteci Toygun Atilla’nın yazdığı iddiaya göre yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Göktuna, 25 milyon dolarlık komisyon karşılığında bu işe soyunmuş, ama istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolar komisyon da buhar olup uçmuştu.

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Yolsuzluktan tutuklandı

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.



Mehmet Bostan

Toygun Atilla, Patronlar Dünyası’nda yer alan yazısına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturmanın geçen hafta tamamlandığını kaleme aldı. 2017’de Mehmet Bostan’ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatan Atilla, 2018’de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın Varlık Fonu’nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi. Bu arada, Fon, 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştı.



Bülent Göktuna

25 milyon dolarlık komisyon uçtu

Atilla, yazısında, “İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı. Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu. Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu. Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı. Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna’yı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu.”