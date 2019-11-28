YPG, Suriye’yi ya böler, ya Irak’a benzetir

ABD, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Suriye ile ilgili 10 maddelik Soçi mutabakatının uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor.

Amerika’nın son hamlelerinden biri, Suriye’nin kuzeyine dönerek silâhlı Kürt güçlerine, Türkiye’ye karşı güven vermesi oldu. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Suriye’deki Kürtlerin artık bir şekilde manipüle edildiğini düşünüyorum. Ve bu manipüle edilmeleri de YPG/PKK üzerinden oluyor… Burada mesele, ısrarlı bir şekilde Kürtlerle YPG/PKK’nın aynı eksende gösterilmeye çalışılması. YPG/PKK, Kürtlerin temsilcisiymiş gibi tanıtılmaya çalışılıyor. Bir diğer taraftan ABD’nin, kendi hedeflerine hizmet ettiği için YPG /PKK’nın sözde “demokrasi kahramanı”, “özgürlük savaşçısı” gibi gösterildiği bir projesi devrede. Bu YPG/PKK projesi, ya Suriye’yi bölecek ya da Suriye’nin, Irak’takine benzer ve merkezi hükümetin son derece zayıf kaldığı bir başka siyasi projeye doğru evrilmesine neden olacak.”

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