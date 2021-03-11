YSK: Baro seçimi yapılabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi. Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti. AA

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