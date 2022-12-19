YSK Başkanı Akkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecine ilişkin açıklama

DW Türkçe, YSK Başkanı Akkaya’ya, anayasada iki defa adaylık şartı bulunan Erdoğan’ın 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3. kez aday olup olamayacağını sordu.

Bu konuda yorum yapmayan Akkaya, “Şu anda mevcut Sayın Cumhurbaşkanı aday olduğunu söylüyor. Ancak adaylık konusunun bizim önümüze gelme ihtimali var. Benim görev sürem 24 Ocak’ta doluyor. Ancak yerimize gelecek adaylar seçilemezse bizim görevimiz devam eder. Bu nedenle önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. Somut bir şey söylemem mümkün değil. İhsas-ı rey olur” diye konuştu. Peki, YSK; Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olup olamayacağına ilişkin ilişkin bir çalışma yaptı mı? YSK’nın önüne resmi olarak bu tartışmanın gelmediğini, bu nedenle kurumsal olarak henüz bir çalışma yapılmadığını anlatan Akkaya, bu konuyu soran partilere de görüş bildirmediklerini söyledi. Akkaya, “Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur… Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz” dedi.

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