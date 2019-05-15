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YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin bilgilendirme

15 Mayıs 2019, Çarşamba 10:05
YSK Başkanı Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına ilişkin, "Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak." dedi.

YSK Başkanı Güven, "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklar." dedi.

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, İstanbul'da yenilenecek seçimde seçmen listelerinde bazı kayıtların bulunmadığı yönündeki iddialara cevap verdi. 

Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar yapıldığını gördüğünü belirtti. 

İstanbul'da yapılacak seçimin yeni bir seçim değil, bir yenileme seçimi olduğunu vurgulayan Güven, 31 Mart 2019 günü yapılan seçimde kullanılan sandık seçmen listelerinin aynısını bu seçimde de kullanacaklarını bildirdi.

Başkan Güven, listelerde herhangi bir güncelleme yapılmayacağını, askıya da çıkmayacağını ifade ederek, "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklar." diye konuştu. 

"Siyasi partilere seçmen listeleri verildi" 

Güven, bugün seçime katılma hakkına sahip tüm siyasi partilerle seçmen kütüğünün siyasi partilerle bilgi paylaşıldığı sistem olan SİPPORT üzerinden 23 Haziran'da kullanılacak sandık seçmen listelerini paylaştıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra 'ysk.gov.tr' sitesine girmek suretiyle kendilerini sorgulayabilecekleri gibi hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar. Bu şekilde seçimler yenilenecek. Yenileme seçiminde sadece sandık kurulları değişecek. Daha önce almış olduğumuz karar gereğince. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek. 

Seçmen listelerine herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacak ancak 298 sayılı yasanın 7 ve 8. maddeleri gereğince oy kullanma hakkına sahip olmayan kısıtlı seçmenlerle ilgili beş gün önce, 18 Haziran'da aynı listelerde herhangi bir değişiklik olmadan yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek. Çünkü aynı listelerle gidilecek. Listelerdeki seçmen sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Onlar silinmeyecek, sistem karşılarına 'oy kullanamaz' şerhini düşecek."

"23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'ın tekrarıdır" 

Bazı vatandaşların YSK'nin sorgu ekranında kendilerini bulamadıklarının belirtilmesi üzerine Güven, şunları söyledi: 

"Doğrudur. Bugüne kadar yapmış oldukları sorgularda bulamazlar. Çünkü bizim sistem böyle işliyor. Anlık olarak Türkiye'de kim seçmen ise o an itibarıyla seçmen listeleri yayınlanıyor. Kendini bulamayan vatandaşlarımız muhtemelen adres değişikliği olup da İstanbul dışına giden seçmenler veya listeden düşen seçmenlerdir. Ancak, 23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'ta yaptığımız seçimin tekrarıdır, yenilenmesidir. Aynı seçmen listelerini kullanacağız. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahip idiyse 23 Haziran'da da aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Bugüne kadar 'kendimi göremedim' diyen vatandaşlarımız, bugün öğleden sonra sistemi vatandaşlara açtığımızda İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimde, nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklardır. Siyasi partilerle bunu paylaştık. Siyasi partiler de 31 Mart seçmen listesi ile bunu karşılaştırma imkanına sahip olacaklar." 

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinin ne zaman tamamlanacağının sorusuna, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Yazımı bittiğinde paylaşacağız." karşılığını verdi. 

AA

Etiketler: ysk, güven, istanbul, seçim
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  • ali

    15.5.2019 15:24:12

    GEREKÇE BİLE yazamıyorlar....Seçimden sonra inşaallah

Risale-i Nur Külliyatı

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