YSK baskı altında

CHP'li Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “YSK çok yönlü olarak baskı altına alınmış bulunuyor. Yapılanların anlamı şu: İstanbul’da seçimleri kaybettik, ama biz kazanmak istiyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu AKP’nin ‘İstanbul’da seçimleri kaybettik, ama biz kazanmak istiyoruz’ dediğini söyledi. AKP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruda sona gelindi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 6 Mayıs’ta itirazla ilgili dosyayı müzakere etmeye başlaması ve kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. Karara sayılı günler kala AKP ve MHP’den seçimin yenilenmesi gerektiği yönünde artan açıklamalara, bir de sandık kurullarıyla ilgili 32 soruşturma ve 100’ün üzerinde sandık kurulu başkanının ifadeye çağrılması eklendi. Son gelişmeler “İstanbul seçimleri iptal mi edilecek?” yönündeki soru işaretlerini artırırken, anayasa hukukçusu, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya yorumladı. AKP’nin seçimlerin iptali için yaptığı başvurudan sonra Birgün gazetesindeki köşesinde, “Medya yoluyla kurulan mahkeme” başlıklı yazısını hatırlatan Kaboğlu, son gelişmeleri, “hukuk görüntüsü altında medya yoluyla kitleye dönük mesaj” olarak nitelendirdi.

YSK tarihi bir sınav verecek

Kaboğlu şunları söyledi; “YSK çok yönlü olarak baskı altına alınmış bulunuyor. Yapılanların anlamı şu: İstanbul’da seçimleri kaybettik, ama biz kazanmak istiyoruz. O zaman 1 Nisan’da açıklanan seçimleri 1 ay sonra da olsa mayıs başında YSK’yı araçsallaştırmak yoluyla iptal ettirmek istiyoruz. Onu izleyen 1 ay içinde de ne pahasına olursa olsun çoğunluğun bize geçmesini sağlayacağız. Ancak hukuken iptal edilmesini sağlayacak koşullar mevcut olmadığı için bunu siyaseten ve baskı yoluyla yapmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan YSK tarihi bir sınav verecek. Ama YSK’nın ne yapacağı belli. 4 kriterle karar vermeli. Bu kriterler, anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasalar ve YSK’nın yerleşik kararlarıdır. Bu durumda da karar nettir.” YSK’nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararını vermesine kısa bir süre kala sandık kurullarıyla ilgili soruşturmanın zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “YSK’nın kararını değiştirmesi için bir neden bulunmamaktadır. Ben bir hukukçu olarak YSK üyesi olsaydım vicdanen, müsterih şekilde bunun reddi yönünde karar verirdim” dedi.

Ülkenin bundan sonraki 100 yılını belirler

2019 yılının Milli Mücadelenin başladığı 1919’un 100. Yılı olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, YSK’nin vereceği İstanbul kararının, ülkenin bundan sonraki 100 yılını belirleyecek bir karar olacağını söyledi. 2015 Haziran seçimlerindeki yenileme kararının inisiyatifin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da olduğunu hatırlatan Kaboğlu “Bunu anayasa dışı yolla, anayasa darbesi olarak yazdım. İnisiyatif kendi elindeydi. O yazın nasıl kanlı geçtiğini biliyoruz. Şimdi tesellimiz inisiyatif tek başına ne Erdoğan ne Bahçeli ne de Yavuz’da. İnisiyatif yüksek yargı kurumu olan YSK’da. YSK bu kararını hukuk çerçevesinde verecektir inancımı korumak istiyorum” dedi.