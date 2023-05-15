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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

YSK: Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 2. tura gidilecek, adaylar seçilme yeterliliği kazanamadı

15 Mayıs 2023, Pazartesi 15:56
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir." dedi.

Yener, Kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Yener, oy verme sırasında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlisi ile 2 seçmen için başsağlığı dileğinde bulundu.

Seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren tüm personel ve sandıklarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Yener, süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen seçmenlere, çalışmalarına destek sağlayan tüm kamu kurumları ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

YSK'ya gelen verileri açıklayan Yener, saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandıklarının yüzde 100 oranında açıldığını, yurt içi katılım oranının 88,92 olduğunu bildirdi.

Yurt dışında ise 52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktaran Yener, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söyledi.

Ahmet Yener, seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş.

Böylece 6271 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına Kurulumuzca karar verilmiştir."

Başkan Yener, ikinci tur oylamanın Türk milletine, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

"Kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta ilan edilecek"

Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ikinci tur seçimleri hakkında bilgi veren Yener, geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirleneceğini kaydetti.

Yener, YSK'nın, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verdiğini belirtti.

Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade eden Yener, pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını söyledi.

Yener, 6271 sayılı Kanun gereğince propaganda döneminin başladığını dile getirerek, 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, YSK'ca kesin karara bağlanma tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu, bunun ardından 19 Mayıs'ta kesin sonuçların ilan edileceğini bildirdi.

Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydeden Yener, "Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi ve konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

AA

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