YSK’dan 3. seçim ihalesi

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan seçim yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, Yüksek Seçim Kurulu kısa bir süre içinde üçüncü kez seçim araçları için ihaleye çıktı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yeni bir ihale ilanı daha yayımlayarak, YSK’nin ihtiyacı doğrultusunda oy pusulası ve zarfı kâğıdı ihale için süre olarak ise 6 ay belirlendi. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), YSK’nin ihtiyacı doğrultusunda 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıkmıştı. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluşmuş, ikinci ihale ise “kırtasiye malzemesi” adıyla yayımlanmıştı. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre DMO’nun yeni ihalesinde YSK’nin ihtiyacı beş kalem filigranlı oy pusulası ve zarfı kâğıdı, hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde açık teklif isteme usulüne göre satın alınacak. Haber Merkezi

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