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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

YSK’dan hukuksuz karar

30 Aralık 2023, Cumartesi 17:30
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliliği adaylıklarının kabul edilmeyeceği yönünde karar aldı.

KHK’den ihraç edilmiş, ancak mahkeme kararı ile memuriyete dönüşlerinin önünde bir engel kalmamışsa, bu başvurular kabul edilecek. Ancak, mahkeme süreçleri henüz bitmemiş olanların adaylığı kabul edilmeyecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, bir diğer alınan karar ise ‘misafir seçmen’lere yönelik oldu. Önceki seçimlerde gündeme gelen ‘muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler’ bu kez seçmen listelerine yazılamayacak. Alınan kararla büyükşehirlerden, akrabaları için oy kullanmak için memleketlerine ‘misafir seçmen’ olarak gitmek isteyenlerin önü kesilmiş oldu.

Haber Merkezi

 

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