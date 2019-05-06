"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

YSK'den ilçe seçim kurullarına ilişkin suç duyurusu kararı

06 Mayıs 2019, Pazartesi 23:00
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kısa kararı yazıldı. 

YSK Başkanı Güven: Yargı süreci sona erdi

İstanbul'da seçim yenileniyor

YSK Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını reddetti

Kararda, Kurul kararı ile bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. 

Kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. 

Ayrıca, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

AA

Okunma Sayısı: 69
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Kur’an Öğrenmeyen Kimse Kalmasın”

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı

    YSK Başkanı Güven: Yargı süreci sona erdi

    YSK Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını reddetti

    Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı

    Binali Yıldırım'dan iptal karar ile ilgili açıklama

    Şırnak'tan acı haber; 1 asker şehit

    Esed Rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırdı; 4 sivil öldü

    ''Her NATO müttefiki hangi savunma ekipmanını alacağına kendisi karar verir''

    AP Türkiye raportörü Piri'den YSK kararina ilişkin açıklama

    İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

    İstanbul'da seçim 23 Haziran'da

    YSK kararından sonra dolar 6.14 seviyelerine yükseldi

    YSK kararı sonrası CHP MYK olağansütü toplandı

    İstanbul'da seçim yenileniyor

    Venezuela’da sular durulmadı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp cephede olur; sivil bölgede değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.