YSK İstanbul'la ilgili evrakları Pazartesi günü inceleyecek

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere... Belgelerin Perşembe günü YSK'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. YSK'nın İstanbul seçimi ile ilgili olağanüstü görüşmesini Pazartesi günü yapması bekleniyor. AKP Büyükçekmece; MHP İstanbul geneli ve Maltepe için olağanüstü itirazda bulundu. İtirazlara ilişkin ilçelerden belgeler Perşembe günü YSK'ya ulaştırılacak. Belgelerin tesliminin ardından Pazartesi günü olağanüstü itiraz gündeme alınacak. DHA

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