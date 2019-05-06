YSK, KHK itirazını ikinci kez reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti tarafından KHK’lıların oy kullanmalarına yönelik yaptığı ikinci itirazı da reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçiminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullandığına ilişkin itirazını reddetti. Söz konusu YSK kararı oy çokluğuyla alındı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber’de yaptığı konuşmada İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK’ya ek dilekçe vereceğiz” demişti.

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