YSK Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını reddetti

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti. MHP'nin itiraz ettiği bu iki ilçede seçim yenilenmeyecek. YSK, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi.

AA

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