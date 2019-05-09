"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

09 Mayıs 2019, Perşembe 23:15
CHP İBB Başkan Adayı İmamoğlu, "YSK'nin kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Kandil ailesinin evinde iftar yaptı. Aile, ezan okunmasının ardından iftar duasını okumasını rica edince İmamoğlu'nun duasının ardından iftar açıldı.

İftar sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Kandil ailesine teşekkür eden İmamoğlu, sofrada Erzurum'dan, Kars'tan yemeklerin ve Kırklareli tatlısı olduğunu belirterek, ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

CHP'nin yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyası hakkında konuşan İmamoğlu, "Olabilir. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kanuna uygun bir şekilde böyle bir süreç olabilir. Böyle bir seçim süreci yoktu. Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Yeni kampanya döneminde farklı bir çalışması olup olmayacağı, ne zaman sahalara ineceği sorusuna karşılık ise İmamoğlu, "Aynı güzel dil, aynı coşku ve bu sefer daha büyük bir sevgiyle İstanbul'un her tarafını gezeceğiz. YSK'nin kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum. Her gün programım var. Bir yandan basın mensupları ile buluşuyorum. Bir yandan iftar sofralarına katılıyorum. Beyoğlu'nda ailelerle ve insanlarla hususi toplantılarım var, çalışıyorum." yanıtını verdi.

AA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, YSK, karar
Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    Tunceli'de operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

    'Yeryüzü kaynaklarını en hızlı AB vatandaşları tüketiyor'

    Mersin'de "Geri Dönüşüm Parkı" açıldı

    İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya; Mültecilere iyi davran

    MSB: Taciz ateşi açan YPG'li teröristlere karşılık verildi

    Gültekin Uysal: YSK'nın aldığı karar hukuki değil siyasidir

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?
    Genel

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.