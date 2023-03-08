YSK seçime hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından deprem öncesi duyurduğu 14 Mayıs’ta seçim planından vazgeçmediklerini söyledi, kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı gün için de 10 Mart Cuma gecesini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu 60 günlük takvimi açıklayacak, böylece Türkiye 2 ay sürecek seçim sürecine girmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren siyasi partilerin YSK temsilcileri, YSK’nin seçime, hatta önümüzdeki birkaç seçime hazır olduğunu ve bu açıdan kurulun görev ve sorumluluk alanlarında bir sıkıntı yaşanmayacağı görüşünde. YSK’nin muhalefet temsilcilerine göre seçim sürecinde yapılması gereken en önemli şey sandık güvenliğini sağlamak.

Şaibe ihtimali ortadan kaldırılmalı

Gazete Duvar’ın haberine göre, YSK temsilcilerinin Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği depremzede seçmenlerle ilgili kararnameye de itirazları yok. Depremden dolayı göç etmek zorunda kalan seçmenler için kolaylaştırıcı uygulamaların gerekliliğine dikkat çeken muhalefet partilerinin YSK temsilcileri, söz konusu kararnamenin yasal ve Anayasal çerçevede olması ve oy kullanma süreçlerinde herhangi bir şaibeye yol açabilecek tüm seçenekleri ortadan kaldıracak şekilde hazırlanması gerektiği görüşünde.