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25 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Yüksek faiz Türkiye’de şirketleri zombileştiriyor

24 Ağustos 2024, Cumartesi 19:57
Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve düşen alım gücü ekonomi çok yönlü etkilemeye devam ediyor. Her yeni veri bunu ortaya koyuyor.

Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğunun borçla çalıştığını belirten Prof. Sadi Uzunoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Kredileri kıstladığınız ve maliyetlerini yükselttiğiniz zaman bu firmalar artık faaliyet gelirleriyle faizlerini bile ödeyemez duruma geliyor. Kısacası yüksek faiz ortamı bu tür şirketleri zombi haline getiriyor. Bu programın kaçınılmaz bir sonucu durgunluk. Programı böyle uyguladığınız sürece, yani sadece talep yönünden olaya bakarsanız durgunluk gelmesi normal. Bu da birçok şirketin piyasayı terk etmesine neden olur. Zaten konkordato talep eden şirket sayısı yedi ayda 1554’e yükseldi.”

165 MİLYAR LİRA TAKİPTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) güncel haftalık verilerine göre 16 Ağustos (33. hafta) itibarıyla bankaların takipteki ticari ve diğer kredi alacakları 165.4 milyar liraya ulaştı. Bu rakam 2023 yılının sonunda 146.6 milyar lira, geçen yılın aynı haftasında ise 134.9 milyar liraydı. Ayrıca BDDK’nin aylık verilerine göre Haziran 2024 sonu itibarıyla sadece KOBİ’lerin takipteki kredileri 60 milyar liraya ulaştı.

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