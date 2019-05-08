Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada,"Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz." denildi. AA

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