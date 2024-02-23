Yüksek yargıda başkanlar değişecek

Türkiye’nin yüksek yargı organları konumundaki Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay ve Danıştay’da gözler başkanlık seçimlerine çevrildi.

Bu yılın ilk yarısında üç yüksek mahkemede, başkanlık seçimi yapılacak. Anayasa Mahkemesi’nde İrfan Fidan, Yargıtay’da ise AYM’nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Başkanı Muhsin Şentürk’ün aday olduğu öğrenildi. Bu isimlerin seçilmesi durumunda, yüksek yargıda daha “şahin” bir dönem başlayacak. Yargıtay’da 2020’de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca’nın görev süresi 24 Mart’ta dolacak. Bu sebeple başkanlık seçiminin 25 Mart’ta başlaması planlanıyor. Anayasa Mahkemesi’nde ise Başkan Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan 2024’te dolacak. AYM İç Tüzüğü gereği, seçim süreci iki ay öncesinden yani 20 Şubat’ta başladı. DW Türkçe’nin haberine göre Danıştay’da ise mevcut Başkan Zeki Yiğit’in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs’ta dolacak. Zeki Yiğit’in yeniden aday olacağı öğrenildi. Haber Merkezi

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