Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemeleri kabul edildi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanun başlıca şu düzenlemeleri içeriyor: - Kamu ve özelde, sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak. - Söz konusu suçlarda hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. - Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmet, verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde ilgili diğer personel tarafından verilecek. - Yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. -Yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak. - Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. - Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenecek. - Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf üniversitelerinin, eğitim-öğretim için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin tespiti halinde, faaliyet izni kaldırılacak. - Vakıf üniversiteleri, her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi ücretsiz okutacak. - Ankara'da "Ankara Bilim Üniversitesi" adıyla, Kocaeli'nde "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" adıyla vakıf üniversiteleri kuruluyor. AA

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