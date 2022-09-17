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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Yunanistan'dan Türk balıkçı teknesine taciz

17 Eylül 2022, Cumartesi 18:30
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.

Bottakilerin Yunan Sahil Güvenlik ekibi olduğunu gören İlker Özdemir, rotasını bozmadan ilerlemeyi sürdürdü.

Ekiplerin Özdemir'e ait teknenin çevresinde hızla turlaması, tekne personeli tarafından görüntülendi.

Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

İlker Özdemir, şubat ayında yaşadığı taciz olayının ardından yeniden başından geçen benzer anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."

AA

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