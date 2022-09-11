Yunanistan'ın taciz ateşi açtığı geminin "Mavi Marmara" olduğu belirlendi

Yunanistan sahil güvenlik birimleri tarafından, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında dün taciz ateşi açılan Komoros bayraklı Ro-Ro gemisi "Anatolian"ın, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen ve İsrail'in 12 yıl önce saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı.

Mavi Marmara icradan satıldı Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı. Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu. Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı. AA

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