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'Yunanistan'ın Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz'

02 Ağustos 2021, Pazartesi 16:48
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu son kararla, azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayılarının 103'e düşürüldüğü, böylelikle Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların "geçici durdurma" yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığının tescillendiği belirtildi.

 

"Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada bu ülkede okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığının görüldüğü, Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden söz konusu kararların, Batı Trakya'daki Türklere yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının başka göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan'ın, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden geldiği ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz. Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır. Türkiye, hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir."

Yunanistan Eğitim Bakanlığı gün içinde Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar vermişti.

AA

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