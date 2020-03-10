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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

"Yunanistan kapılarını açsın"

10 Mart 2020, Salı 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'dan dönüşü esnasında uçakta gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İdlib, Suriye ve mülteci krizinin Türkiye'den daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır. AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler."

"Yunanistan kapılarını açsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrına ilişkin, "Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız. Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler." dedi.

Benzin ve motorine indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimin uygulamaya alınacağını bildirdi.

"Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür"

Suriye'deki geçici ateşkes konusuna değinen Erdoğan, "Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür."

"Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez"

Erdoğan, Rusya Zirvesindeki görüntülerle ilgili, "Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez." dedi.

"Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs konusunda şöyle konuştu:

"Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz. Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor."

Erdoğan, "(Merkel ve Macron ile) Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." diye konuştu.

AA

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