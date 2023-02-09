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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Yürekleri ısıtan, insanımızın halini yansıtan üç küçük hikaye...

09 Şubat 2023, Perşembe 02:42
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası hayatın içinden yürekleri ısıtan hayatın içinden insanımızın halini yansıtan bir çok hikaye yazıldı. Konya’dan küçük Hatice İlay, Kırklareli’de Türkmen öğrenciler ve Şanlıurfalı esnaf bunlardan sadece bir kaçı...

Büyük ruhlu minik Lina'dan duygulandıran bir not...

 

Küçük Hatice depremzedeleri davet etti

Konyalı küçük Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara iliştirdiği Türk bayraklı notuyla depremzedelerin acısına ortak olmaya çalıştı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası, Konya’dan bölgeye yardımlar sürüyor.Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’ne getirilen yardım malzemelerinin arasında bir çocuğun yazdığı not ve bölgedeki çocuklar için gönderdiği oyuncaklar dikkati çekti. Oyuncakların yanında yer alan ve üzerine Türk bayrağı çizilen notta şu ifadeler yer alıyor: “Merhaba ben Hatice İlay, 10 yaşındayım. Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya’ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var. Hem burada az oluyor. Babam ve bazı akrabalarımızla sizin için eşya topluyoruz. Dediğim gibi Konya’ya her zaman gelebilirsiniz.” Konya - aa

 

Urfalı esnaf Adıyaman’da depremzedelere çorba dağıttı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman’da, Şanlıurfa’dan gelen bir grup esnaf, kazanlarda kaynattıkları çorbayı vatandaşlara dağıttı. Siverek ilçesinde esnaflık yapan 15 kişilik grup, Adıyaman Valiliği önüne kazan kurdu. Gönüllü ekibinden Emin Ashal, esnaf arkadaşlarıyla Adıyaman’a gelerek insanlara yardımcı olmak istediklerini söyledi. Gece uyumadan çorba hazırladıklarını aktaran Ashal, “Elimizden bir iyilik geliyor onu yapmıyorsak o da en büyük günahtır. Onu şiar edinerek, gece yatmadan erzakı doldurup geldik. İnşallah akşama kadar ikramlarımız devam edecek. Kimin elinden ne geliyorsa ardına koymasın, gün bugündür. Allah hepimize yardımcı olsun.” ifadelerini kullandı. Adıyaman - aa

Kırklareli’de yabancı uyruklu öğrenciler de destek oluyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kırklareli’de süren yardım kampanyasına Türkmenistan uyruklu öğrenciler de destek veriyor.

Toplanan yardımlar zabıta müdürlüğü önünde tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor. Bu çalışmalara Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Türkmenistan uyruklu öğrenci de destek veriyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Suray Rahmedova, depremden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “Siz de elinizden ne geliyorsa sessiz kalmayın, yardımcı olun. Ailemin başına gelse bu kadar üzülürdüm. Kimseyi Allah o duruma düşürmesin, çok üzülüyorum. Yardım etmek için ben de buradayım.” dedi. Kırıklareli - aa

AA

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