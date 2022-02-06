Yurt arsası TOKİ’ye

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi verdi.

Subaşı, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü gelişme alanı içinde yer alan yurt arazisinin, TOKİ’ye tahsis edilmesini eleştirerek, arazinin TOKİ tarafından tek katılımcılı sözde bir ihale ile üstelik ‘kamu yararı var’ diye yandaşa peşkeş çekildiğini söyledi. Subaşı, Antalya Akdeniz Üniversitesine ait olan ve üniversitenin batısında bitişik Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesindeki arazinin öğrencilerin konaklaması için yurt olarak kullanılmak üzere tahsis edilebilecekken, üniversiteye tahsisi reddedilerek, TOKİ’ye devredilmiş ve sonrasında TOKİ tarafından ihalesiz, duyurusuz lüks konut ve iş yeri inşaatına uygun hale getirilerek satılmasına akıl erdiremediklerini söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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