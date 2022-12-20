Yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında rekor artış

Türkiye’den yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında son iki yılda yüzde 250 artış yaşandığı ortaya çıktı.

TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyelerine yabancı ülkelere gidişte yaşanan vize sıkıntısı konusunda brifing veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Türk vatandaşlarının yıllık 1 milyon olan vize başvurusunun geçen yıl 3 buçuk milyona ulaştığını” açıkladı. Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkmak için yaptıkları vize başvurusunda yaşanan yüzde 250’lik artışı değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ülkeden kaçış olduğunu biliyorduk, görüyorduk ama böyle rekor bir rakam beklemiyorduk. Türkiye’de hem demokratik geri gidiş ve hukuksuzluklar, hem de ekonomik yoksulluk karşısında özellikle gençlerimiz ülkeden kaçıyor. Bu rakamların tek sorumlusu AKP iktidarı ve tüm güçleri elinde toplayan Recep Tayyip Erdoğan’ın tek adam yönetimidir. Bu ayıp onlara atttir” dedi. AKP iktidarının ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize çilesinin çözümü için etkili olamadığına dikkat çeken Çakırözer, “O hale geldi ki artık transit gitmek için bile vize istiyorlar. İspanya’sı Hollanda’sı Fransa’sı. Bunlara ne yapıyorsunuz? Diplomaside mütekabiliyet diye bir şey var. Yani karşılıklılık. Neden bu olumsuz tavırlara karşılık vermiyorsunuz?” diye sordu.

Ankara - Fatih Karagöz