Yurt dışına göç rekoru kırıldı

‘Beyin göçü’ son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Daha iyi bir hayata sahip olmak isteyen binlerce Türk vatandaşı yurt dışında yaşamanın hayalini kuruyor.

Resmi verilere göre 2022 yılında 140 bin Türk vatandaşı Türkiye’den göç etti. Bu; 2016 yılından bu yana son yedi senedeki en yüksek sayı. Ancak 2016-2022 arasını kapsayan son yedi yılın toplamına bakıldığında yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin toplamı Türkiye’den gidenlerden az farkla daha yüksek. Türkiye’ye en çok göç veren ülkeler ise Irak, Afganistan ve İran. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Uluslararası Göç İstatistikleri Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçmen sayısını ortaya koyuyor. 2022’de 139 bin 531 Türk vatandaşı yurt dışına göç ederken 94 bin 409 Türk vatandaşı da Türkiye’ye göç etti. Yurt dışına giden Türk vatandaşları sayısı 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye erişti. Yedi yıllık toplama bakıldığında ise 725 bin 209 Türk vatandaşı yurt dışına göç etti.

Haber Merkezi