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26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Yurt dışında kullanılan oylar geldi

25 Mayıs 2023, Perşembe 22:55
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye getirildi.

Bu kapsamda, ilk olarak Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük" isimli uçağı saat 19.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaktan alınan yaklaşık 500 bin oyun bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.

Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.

Yurt dışında kullanılan tüm oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak ve 28 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

AA

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