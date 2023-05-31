Yurtdışı turlarda Schengen krizi devam ediyor

Yurt dışı turlara talep artarken, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini zor durumda bıraktı.

Firmalar, randevulardaki olumsuzluklar nedeniyle müşterilerine vizesiz ülkelere turları öneriyor. Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor. Ekonomi gazetesinden Selenay Yağcı’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını belirtti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de bir aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi. Haber Merkezi

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