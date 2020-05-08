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8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Yurtlarda son durum?

08 Mayıs 2020, Cuma 11:30
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu.

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde, bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz."

Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının da karşılandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına ve milli bilinçle birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlara da teşekkür etti.

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Bingöl'de vatandaşların bazıları memleketlerine uğurlandı

 

Karadağ'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Karadağ'dan Bingöl'e getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı.

Simani Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Pir Ali Bey Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 148 kişinin yurttan çıkış işlemi yapıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen vatandaşlar, 7 otobüsle 39 kentte uğurlandı.

Karadağ'dan geldiğini belirten Burçin Bahalı, yaptığı açıklamada, 14 günlük gözetim sürecini sorunsuz tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Verilen hizmetlerle kendilerini evinde gibi hissettiklerini aktaran Bahalı, "Buradan çok memnunuz, bizimle çok ilgilendiler. Sevdik buraları, inşallah ileride tekrar geleceğiz." dedi.

Özlem Altun da evine ve ailesine kavuşuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bekir Yılmaz ise verilen hizmetlerin iyi olduğunu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını anlatarak, "Allah'a şükür sağlık sıhhatimiz yerinde. Testlerimiz alındı, ateşlerimiz ölçüldü, çok şükür herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Şimdi gidiyoruz. Bingöl halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz, verilen hizmetlerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

AA

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