Yurtlardan 32 bin 763 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 56 bin 293 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 32 bin 763'e ulaştı.

Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında bin 977 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında bin 97 AFAD personeli 436 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 61 milyon 358 bin 214 lira oldu.