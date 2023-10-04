Yusuf Kerim dualarla toprağa verildi

Ewing Sarkom hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın vefat etti. Yusuf Kerim’in cenazesi dün öğleyin Adapazarı Yeni Cami’de kılınan namazın ardından Emirdağ Kabristanında dualarla toprağa verildi. Muhalefet partilerinden baş sağlığı mesajları geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Şefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyduğu günlerde annesinden mahrum bırakılan Yusuf Kerim yavrumuzun hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, yakınlarının başı sağ olsun. Umuyorum ki yaşananlardan sonra herkes payına düşen vicdan muhasebesini yapacaktır.”

Daha kaç Yusuf’u toprağa vereceğiz?



TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: “Yusuf Kerim hayata veda etti. Gülümsemesi güzel çocuk, ölüm sana yakışmadı. Allah rahmet eylesin. Anne babana sabırlar diliyorum.” Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin: “Yusuf binlerce haksızlık ve hukuksuzluğa uğramış ailelerden birinin mensubu. Hastalığı ve kaybı sonrası onu tüm Türkiye tanıdı. O inancımıza göre bir melek. Bu ve benzeri acıların iktidar tarafından duyulması, görülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için daha kaç Yusuf’u toprağa vereceğiz?… ‘Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ (Maide 8.)”

Haber Merkezi