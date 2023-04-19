"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı

19 Nisan 2023, Çarşamba
Meclis’ten yasa geçmesine rağmen, kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim annesine hala kavuşamadı.

Yusuf Kerim yasası geçti

 

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “İsyan ediyorum ve kahroluyorum! İsyan ediyoruz ve kahroluyoruz! Yusuf Kerim Sayın yasasını TBMM’den kamuoyunun büyük desteğiyle geçirdik ama 3-5 bürokratın kaprisini aşamıyoruz! Hasta çocuk,anne ağlıyor, umurlarında değil! Ağır beddua etmemek için kendimi zor tutuyorum!” Diken’in haberine göre Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine geçtiğimiz aralıkta İstanbul’da cezaevine girmişti.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 698
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslüman çevre dostu olmalı

    Barış ve huzur için adalet şart

    Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

    Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

    MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu önde

    Kutuplaşmayı kırmak için yola çıktık

    ‘Sözümüz var’

    Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı

    İsrail’i durdurmak için kınama mesajları yetmez

    Galatasaray'dan Alanya'da farklı galibiyet

    Tunus’ta muhalif lider Gannuşi gözaltına alındı
    📷

    Kuveyt'te farklı mimarilerin kesiştiği Mescid-i Kebir Camii - Endülüs ve Doğu mimarisinden izler taşıyor

    Sudan'da ateşkes kararı

    Adalet yoksa... Hak ve hürriyetler yoksa yaptığınız yollar beş para etmez
    📷

    Okuyucularımızla iftar yemeğinde buluştuk

    Sudan'daki çatışmalarda 185 kişi öldü, 1800 sivil ve asker yaralandı

    Demokrat ve adil bir Türkiye için Millet İttifakı

    İzmirli demokratlar iftarda buluştu

    232 camide itikafa girdiler - "10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KÖİ’ye çekidüzen, işsizlikle mücadele, tersine beyin göçü
    Ahmet BATTAL

    Muhalif duruş cesareti ve genç nesil
    M. Latif SALİHOĞLU

    Her partide namazlı-başörtülü seçmen var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bakın ‘eski’de ne varmış?
    Osman ZENGİN

    Bursa Bediüzzaman Mevlidi’ne hepinizi bekliyoruz
    Mehmet Pekel

    La Boetie’nin ‘Söylev’i ya da istibdatın toplumsal zemini (1)
    Genel

    ‘Sözümüz var’
    Süleyman KÖSMENE

    Tahdis-i nimet olsun; ama gurur olmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.