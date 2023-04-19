Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı

Meclis’ten yasa geçmesine rağmen, kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim annesine hala kavuşamadı.

Yusuf Kerim yasası geçti HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “İsyan ediyorum ve kahroluyorum! İsyan ediyoruz ve kahroluyoruz! Yusuf Kerim Sayın yasasını TBMM’den kamuoyunun büyük desteğiyle geçirdik ama 3-5 bürokratın kaprisini aşamıyoruz! Hasta çocuk,anne ağlıyor, umurlarında değil! Ağır beddua etmemek için kendimi zor tutuyorum!” Diken’in haberine göre Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine geçtiğimiz aralıkta İstanbul’da cezaevine girmişti. Haber Merkezi

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