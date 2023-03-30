Yusuf Kerim yasası geçti

Kanser hastası 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın’ı tedavisi boyunca annesine kavuşturacak yargı düzenlemesi Meclis’te kabul edildi.

Buna göre çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek. euronews’in haberine göre, annesi ‘FETÖ’ üyeliği gerekçesiyle hapiste tutulan Yusuf Kerim Sayın’ın tedavisinde annesinden uzak kalması sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Özel izinle oğlunu ziyaret eden anne daha sonra tekrar cezaevine dönmüştü. TBMM’de önceki gün kabul edilen yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, kanser hastası 6 yaşındaki Sayın’ın annesine kavuşmasının önünü açtı. Kabul edilen yeni kanuna göre, çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı ertelenebilecek. Haber Merkezi

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