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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Yüzde 10 gelirin yarısını alıyor

21 Ekim 2022, Cuma 19:00
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Küresel nüfusun en zengin yüzde 10’u şu anda küresel gelirin yüzde 52’sini alırken, nüfusun en yoksul yarısı bunun ancak yüzde 8,5’ini kazanıyor” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Küresel nüfusun en zengin yüzde 10’u şu anda küresel gelirin yüzde 52’sini alırken, nüfusun en yoksul yarısı bunun ancak yüzde 8,5’ini kazanıyor.” dedi. Memur-Sen’in ev sahipliğinde Bakırköy’de bir otelde düzenlenen Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi’nin açılışında konuşan Yalçın, dünyada son birkaç yıldır olağanüstü gelişmeler yaşandığını söyledi. Savaşlar, salgınlar, tabii afetler, ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele edildiğini anlatan Yalçın, çözüm bulunamazsa sürecin daha da derinleşerek devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Veriler ne diyor?

Küresel çapta bazı veriler de paylaşan Yalçın, şunları kaydetti: “2021 yılında ortalama bir yetişkin birey, yılda 23 bin dolardan fazla kazanıyor ve yaklaşık 103 bin dolara sahip. Ancak bu ortalamalar hem ülkeler arasındaki hem de ülkeler içerisindeki geniş eşitsizlikleri maskeliyor. Küresel nüfusun en zengin yüzde 10’u şu anda küresel gelirin yüzde 52’sini alırken, nüfusun en yoksul yarısı bunun ancak yüzde 8,5’ini kazanıyor. Küresel gelir dağılımının ilk yüzde 10’luk kısmındaki ortalama bir birey yılda 122 bin dolardan fazla kazanırken, küresel gelir dağılımının en yoksul yarısından bir birey yılda ancak 4 bin dolar kazanıyor.”

AA

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