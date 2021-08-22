Yüzde 2 bin 500 fark

Sayıştay denetçileri sadece kanser ilâçlarının değil, tıbbî sarf ve cihazların gümrükten giriş fiyatları ile hastanelere satış fiyatları arasındaki farkları inceledi.

Sayıştay, incelediği bazı ürünlerde gümrük girişleri ile hastanelerin alış fiyatları arasında yüzde 700 ile yüzde 2 bin 500’lere varan farklar olduğunu tesbit etti. Rapora göre hastaneler aynı ürünü yüzde 489 ile yüzde bin 549 arasında değişen kâr marjlarıyla aldı. Ürünü en ucuz fiyatla temin eden hastanenin alım fiyatı ile gümrük giriş fiyatı arasında bile yüzde 500 oranında kârlılık olduğu görüldü. Cumhuriyet’in haberine göre, söz konusu raporuna göre o tarihte ithal fiyatı en yüksek 2 bin 443 lira olan kalp pili, üniversite hastaneleri tarafından 11 bin 162 TL ile 14 bin 391 liradan alındı. Firmaların kârı ise yüzde 489 ile yüzde 1549 lira arasında değişti. Bir başka örnek olarak; en yüksek gümrük giriş fiyatı 7 bin 64 lira olan ithal tekli LED ameliyathane tavan lambası şirketler tarafından kamu hastanelerine 50 bin 180 liraya (yüzde 610 kâr) satıldı.