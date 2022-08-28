Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘görev onayı’ konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. 13-17 Ağustos tarihleri arasında, bin 717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı. Vatandaşların yüzde 41,4’ü, “Evet onaylıyorum” dedi. Katılımcıların yüzde 53,4’ü ise, “Hayır, onaylamıyorum” cevabını verdi. Haber Merkezi

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