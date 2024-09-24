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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yüzde 54.1: Erken seçime evet

24 Eylül 2024, Salı 18:30
Yöneylem’in anketine göre “Türkiye’nin erken seçime gitmesini ister misiniz?” sorusuna yüzde 54,1’lik kesim “evet” cevabını verdi. “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 37,7 olarak gerçekleşti.

Yöneylem’in 13-16 Eylül tarihlerinde 81 il, 26 bölge ve 2 bin 100 kişiyle yaptığı eylül ayı araştırması ekonomiden yargıya, siyasetten dış politikaya kadar kitlelerin iktidarla mesafesinin iyice açıldığını gösterdi. Ülkenin dört bir yanında işçiler direnişte, çiftçiler protesto gösterileri yapıyor. Muhalefet ise erken seçim topunu seçmene atma eğiliminde. Oysa Yöneylem’in anketi, muhalefet kanadından güçlü bir erken seçim çağrısı yapılmamış olmasına rağmen halkın erken seçim istediğini gösteriyor. Ankette katılımcılara yöneltilen, “Türkiye’nin erken seçime gitmesini ister misiniz?” sorusuna yüzde 54,1’lik kesim “evet” cevabını verdi. Kararsızların oranı yüzde 8,2 olurken bu soruya “hayır” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 37,7 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, muhalefetin erken seçim için daha kararlı olması gerektiğini de gösteriyor.

Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı

Son yıllarda tüm kamuoyu araştırmalarına göre ülkedeki en önemli sorun açık ara farkla ekonomi oldu. Yöneylem’in yönelttiği “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda da bu gerçek değişmedi. Araştırmaya göre yüzde 56,9 bu soruya doğrudan ekonomik kriz yanıtını verdi. Bu soruya “Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 26,1 oldu. Her iki cevap düşünüldüğünde yüzde 85’e yakın bir oran yoksulluktan yakındı. Araştırmanın en dikkat çeken yanıtlarından biri ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarının, vatandaşların sorunlarını gidereceğine inanan kişilerin oranı yüzde 20’de kaldı. Şimşek’in uyguladığı programın başarılı olacağına inanmayan kişilerin oranı ise yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. Cumhur İttifakı’nda Şimşek’in başarılı olacağına dair inanç, yüzde 50’nin altında ölçülürken AKP’ye oy verme eğilimindeki seçmenlerin yüzde 55’i Şimşek’in başarısız olacağını düşünürken yalnızca yüzde 45’i başarılı olacağına inanıyor. MHP seçmeninin ise sadece yüzde 33’ü Şimşek’in başarılı olacağını düşünüyor.

Haber Merkezi

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