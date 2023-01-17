Yüzde 55: Millet İttifakı kazanır

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Diyarbakır’ı kapsayan kapsamlı bir anket yayımlandı. 5 Ocak-15 Ocak 2023 arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette, bin 500 kişiyle görüşüldü.
“Bugün iki aday ile cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır” sorusunu vatandaşlar şöyle cevapladı: Millet İttifakı kazanır: Yüzde 55.5, Cumhur İttifakı kazanır: Yüzde 38.5, Kararsız-adaya bağlı: Yüzde 6.” BUPAR’ın, “Bugün seçim olsa hangi ittifakın oyu artar” sorusuna, “yüzde 60,5 Millet İttifakı, yüzde 30,5 Cumhur İttifakı” cevabı verildi. “Hiçbiri artmaz” diyenlerin oranı, yüzde 9 oldu. “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücrete zam, konut kredisi gibi kararları nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle oldu: “Seçime yönelik bir politikadır: Yüzde 50.5, Ülke koşullarının gereğidir: 43.5, Fikir belirtmeyenler: Yüzde 6.”
Haber Merkezi