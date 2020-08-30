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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yüzde 64,2 projeyi istemiyor

30 Ağustos 2020, Pazar 15:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği “Kanal İstanbul Anketi” sonuçlandı.

Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, Kanal İstanbul’a “yüzde 64,2 karşı çıkarken, yüzde 34,1 destek geldi, yüzde 1,7 fark etmez” dedi. İBB, yurttaşların Kanal İstanbul’a bakışını değerlendirebilmek için “Kanal İstanbul Anketi” düzenledi. İbbweb sitesi üzerinden cevaplanan ankette, Kanal İstanbul’la ilgili altı soru soruldu. Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, sorulara toplam 4 milyon 355 bin 88 defa tıklandı. Ankete katılanların, “yüzde 64,2’si Kanal İstanbul’u desteklemiyorum” derken, “yüzde 34,1’i destekliyorum, yüzde 1,7’si ise fark etmez” seçeneğini işaretledi. Kanal İstanbul’a harcanacak 100 milyar ile ‘İstanbul’un depreme dayanıksız yapı stokunun yenilenmesini isteyenler, yüzde 39;İstanbul’un başka sorunlarına öncelik verilmeli diyenler, yüzde 22,7 olurken, yüzde 33,6, kanalın gerekli olduğunu’ kaydetti.

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