Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

Yöneylem Araştırma’nın ağustos ayı anketindeki “Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 66,4’ü ‘parlamenter sistem’ cevabını verdi.

Yöneylem Araştırma ağustos ayında gerçekleştirdiği son anketinin verilerini paylaştı. “Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 66,4’ü ‘parlamenter sistem’ cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 28,5’te kaldı. Katılımcıların parti tercihleri göz önüne alındığında, muhalefet seçmenlerinin hiç birinde parlamenter sistem tercihi yüzde 90’ın altına düşmezken AKP’lilerin yüzde 79,4’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklediğini belirtti. Parlamenter sistemi destekleyenlerin oranı yüzde 12,7 oldu. MHP seçmeninin yüzde 62,9’u Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, yüzde 35,3’ü ise parlamenter sistemi desteklediğini dile getirdi. Muhalefet % 90’ının altına düşmedi Ankete göre CHP seçmeninin yüzde 94,7’si parlamenter sisteme geri dönülmesini istiyor. Bu oran HDP seçmeninde yüzde 93,1, İYİ Parti seçmeninde de yüzde 93,7 olarak hesaplandı. Ankete katılan Türkiye İşçi Partisi seçmenlerinin yüzde 100’ü parlamenter sistemden yana olduklarını belirtti. Saadet Partililerde parlamenter sistemi destekleyenlerin oranı yüzde 90,9 olurken bu oran Gelecek Partisi seçmeninde yüzde 90,9, DEVA Partililerde de yüzde 95,3 oldu. Haber Merkezi

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