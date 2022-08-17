"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

17 Ağustos 2022, Çarşamba 20:02
Yöneylem Araştırma’nın ağustos ayı anketindeki “Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 66,4’ü ‘parlamenter sistem’ cevabını verdi.

Yöneylem Araştırma ağustos ayında gerçekleştirdiği son anketinin verilerini paylaştı. “Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 66,4’ü ‘parlamenter sistem’ cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 28,5’te kaldı. Katılımcıların parti tercihleri göz önüne alındığında, muhalefet seçmenlerinin hiç birinde parlamenter sistem tercihi yüzde 90’ın altına düşmezken AKP’lilerin yüzde 79,4’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklediğini belirtti. Parlamenter sistemi destekleyenlerin oranı yüzde 12,7 oldu. MHP seçmeninin yüzde 62,9’u Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, yüzde 35,3’ü ise parlamenter sistemi desteklediğini dile getirdi.

Muhalefet % 90’ının altına düşmedi 

Ankete göre CHP seçmeninin yüzde 94,7’si parlamenter sisteme geri dönülmesini istiyor. Bu oran HDP seçmeninde yüzde 93,1, İYİ Parti seçmeninde de yüzde 93,7 olarak hesaplandı. Ankete katılan Türkiye İşçi Partisi seçmenlerinin yüzde 100’ü parlamenter sistemden yana olduklarını belirtti. Saadet Partililerde parlamenter sistemi destekleyenlerin oranı yüzde 90,9 olurken bu oran Gelecek Partisi seçmeninde yüzde 90,9, DEVA Partililerde de yüzde 95,3 oldu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de şimdi de kanalizasyon kirliliği alarmı

    Şehit Enes Gazi Özdemir dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

    Tarım Kredi borçlusundan çağrı

    Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

    Karpuz tarlada çürüyor

    Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

    Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

    Pakistan'da sel felaketi

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Tayland'ın güneyinde isyancılar harekete geçti

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    MSB: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    İspanya'da yangın alanından geçen trenin kapılarını açtılar: En az 20 kişi yaralandı

    Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dualarla ebediyete uğurlanıyor

    Elazığ - Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM için her birimizden 829 lira alındı
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medya da hürriyetsiz yaşayamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya-ahiret dengesini nasıl kuralım?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dijital dünyada salgın var!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bal şifadır, ama zehirli bal ölüm getirir!
    Havva Küçük KONUR

    Medrese-i Yusufiye ünvanı
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet ve insaniyet muhabbeti iktiza eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.