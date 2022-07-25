Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

MetroPOLL’un yayımladığı araştırmaya göre, son bir yıl içerisinde seçmenlerin yüzde 72,6’sının refah seviyesi düşerken AKP’li seçmen arasında ise bu oranın yüzde 40 olduğu öğrenildi.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022 Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan seçmenlere sorulan “Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?” sorusuna karşılık ‘İyileşti’ diyenlerin oranı yüzde 9,9, ‘Kötüleşti’ cevabını verenler yüzde 72,6, ‘Değişmedi’ diyenlerin oranı ise yüzde 17,2 oldu. Refah düzeyinin kötüleştiğini söyleyenlerin oranı 2015 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Haber Merkezi

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